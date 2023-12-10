Гендиректор «Факела»: Не нужно устраивать переходов в обратную сторону на систему «весна-осень»

Генеральный директорподелился мнением о проведении матчей РПЛ в морозную погоду.

«По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему "весна-осень". Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали.

Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы. Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур», — приводит слова Асхабадзе «РИА Новости Спорт».

После 18-и туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре при низкой температуре.