ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 21:26
    • «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», у Ришарлисона — дубль
  • 19:36
    • «Штутгарт» и «Байер» не выявили сильнейшего
  • 19:06
    • «Эвертон» одержал уверенную победу над «Челси»
  • 18:58
    • «Лутон» не смог отобрать очки у «Манчестер Сити»
  • 18:32
    • «Оренбург» избежал поражения в матче РПЛ с «Сочи»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Факела»: Не нужно устраивать переходов в обратную сторону на систему «весна-осень»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел
    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением о проведении матчей РПЛ в морозную погоду.

    Роман Асхабадзе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Асхабадзе

    «По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему "весна-осень". Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали.

    Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы. Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур», — приводит слова Асхабадзе «РИА Новости Спорт».

  • Морозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажорной ноте
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ
  • Вчера

    • После 18-и туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе.

    Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре при низкой температуре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернутся ли гости на первое место в таблице?
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
  • Сумеют ли римляне огорчить «фиалок»?
  • «Рома» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Айлендерс» решатся еще на один безумный матч дома
  • «Айлендерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лорьян — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры