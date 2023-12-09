«Ювентус» — «Наполи»: счет матча 1:0, обзор гола

«Ювентус» Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Федерико Гатти, отличившийся на 51-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Наполи 1:0
Гол: 1:0 Федерико Гатти (51') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Андреа Камбьязо (Даниэле Ругани, 90'), Уэстон Маккенни (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 90'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Алекс Сандро, 83'), Федерико Кьеза (Мойзе Кин, 83'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 70') Наполи: Алекс Мерет, Натан (Алессандро Дзаноли, 72'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Джованни Симеоне, 87'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 64'), Станислав Лоботка (Йенс-Люс Каюсте, 86'), Андре Замбо Ангисса, Виктор Осимхен, Маттео Политано (Джакомо Распадори, 72') Предупреждения: Хвича Кварацхелия (45 + 1'), Бремер Глейсон (58'), Жуан Жесус (63'), Лео Эстигор (86'), Мануэль Локателли (90 + 4'), Виктор Осимхен (90 + 4')
«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.