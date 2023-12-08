Полузащитник «Крыльев» об Осинькине: Ему хотелось бы попробовать себя в топ-клубе

Полузащитникоценил работу главного тренера командыв нынешнем сезоне.

«Действительно я его хорошо знаю — доводилось и раньше работать вместе. Могу сказать Игорю Витальевичу только слова благодарности. Он отличный тренер, который знает и видит, что нужно команде. И дает ей это. Топ-специалист.

Естественно, он за всех переживает и воспринимает ребят как родных. Все-таки многих он долго вел, еще с "Чертаново" и Второй лиги. Его связывают с игроками теплые, добрые отношения. Для микроклимата это огромный плюс. У другого тренера с этим составом "Крыльев" вряд ли так получилось бы.

Наверное, ему хотелось бы попробовать себя в топ-клубе уровня "Зенита" или "Спартака". Не сомневаюсь, что у него получилось бы. Но в Самаре Витальевича очень любят болельщики, доверяет губернатор.

Он хорошо знает ребят, кто на что способен, и за счет этого в команде выстроились суперские отношения. Мне кажется, "Крылья Советов" сегодня — это тот клуб, где Осинькин может реализовывать себя по максимуму», — приводит слова Якубы Чемпионат.

После 17-и туров «Крылья Советов» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют 9-го декабря со «Спартаком» в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.