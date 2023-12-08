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    Полузащитник «Крыльев» об Осинькине: Ему хотелось бы попробовать себя в топ-клубе

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба оценил работу главного тренера команды Игоря Осинькина в нынешнем сезоне.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Действительно я его хорошо знаю — доводилось и раньше работать вместе. Могу сказать Игорю Витальевичу только слова благодарности. Он отличный тренер, который знает и видит, что нужно команде. И дает ей это. Топ-специалист.

    Естественно, он за всех переживает и воспринимает ребят как родных. Все-таки многих он долго вел, еще с "Чертаново" и Второй лиги. Его связывают с игроками теплые, добрые отношения. Для микроклимата это огромный плюс. У другого тренера с этим составом "Крыльев" вряд ли так получилось бы.

    Наверное, ему хотелось бы попробовать себя в топ-клубе уровня "Зенита" или "Спартака". Не сомневаюсь, что у него получилось бы. Но в Самаре Витальевича очень любят болельщики, доверяет губернатор.

    Он хорошо знает ребят, кто на что способен, и за счет этого в команде выстроились суперские отношения. Мне кажется, "Крылья Советов" сегодня — это тот клуб, где Осинькин может реализовывать себя по максимуму», — приводит слова Якубы Чемпионат.

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    • После 17-и туров «Крылья Советов» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют 9-го декабря со «Спартаком» в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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