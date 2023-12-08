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    Скалони подтвердил, что думает об уходе из сборной Аргентины

    Футбол Сборная Аргентины Латинская Америка
    Лионель Скалони признался, что по-прежнему размышляет о возможном уходе с поста главного тренера сборной Аргентины.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    Впервые Скалони заговорил об этом после матча с Бразилией (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2026. Позже сообщалось, что он может покинуть национальную команду после Кубка Америки-2024.

    «Я спокойно думаю, как все пройдет, перезапускаться ли. Футболистам нужен тренер, который будет соответствовать их уровню желания и энергии. Я говорил и с Месси, и с Тапиа (президентом аргентинской федерации футбола — прим.), мне просто нужно подумать об этом», — приводит слова 45-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо.

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    • Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки и чемпионат мира.

    Кубок Америки-2024 состоится с 20 июня по 14 июля в США.

    Сборная Аргентины — действующий победитель Кубка Америки. В финале турнира, который состоялся в 2021 году, команда Скалони выиграла у Бразилии (1:0).

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