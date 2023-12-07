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    Был объявлен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России

    Футбол Футбол России РФС
    Стал известен состав команды Пути регионов на Матч звёзд Кубка России, сообщает официальный сайт турнира.

    Максим Туришев
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    Максим Туришев

    В него вошли: Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»), Александр Коренблюм («Динамо» Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»), Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»), Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).

    Напомним, что турнир состоится в субботу 16 декабря. Играть будут играть друг с другом сборные Пути РПЛ и Пути регионов.

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