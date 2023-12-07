Бригада Карасева обслужит матч «Краснодар» — ЦСКА в РПЛ

8 декабря (пятница)
«Локомотив» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
9 декабря (суббота)
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.
10 декабря (воскресенье)
«Факел» — «Динамо»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Балтика» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.