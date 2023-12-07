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    Все новости спорта

    Бригада Карасева обслужит матч «Краснодар» — ЦСКА в РПЛ

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    На сайте РФС опубликовали список судей, которые обслужат матчи 18-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    8 декабря (пятница)

    «Локомотив» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.

    Все прогнозы на РПЛ

    9 декабря (суббота)

    «Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

    «Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

    «Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    10 декабря (воскресенье)

    «Факел» — «Динамо»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

    «Сочи» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.

  • РПЛ. «Краснодар» вернул лидерство в чемпионате
  • Итоги 17-го тура чемпионата России по футболу
  • 05/12/2023

    • «Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Балтика» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

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