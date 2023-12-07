«Ноттингем Форест» уволит Купера с поста главного тренера

Стив Купер Фото: globallookpress.com
По информации Mail Sport, руководство «Ноттингем Форест» осталось разочаровано игрой команды в матче против «Фулхэма» (0:5) в 15-м туре АПЛ.
Источник при этом добавил, что новым тренером «лесников» может стать Хулен Лопетеги. Испанец ранее отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, поскольку ждет возможности получить работу в Англии.
«Ноттингем Форест» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, Лопетеги перед началом сезона покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона».