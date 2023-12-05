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    Паршивлюк: Фомин сыграл против «Рубина» как Барези

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    Правый защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк дал комментарий после успешного матча против казанского «Рубина» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

    Сергей Паршивлюк
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    Сергей Паршивлюк

    «Матч с "Рубином" был один из самых холодных матчей в российской истории "Динамо", не успели замёрзнуть? Игра не давала этого сделать. Спасибо агрономам, которые хорошо подготовили поле. Для такого времени года и погоды оно, можно сказать, было идеальным и давало играть в футбол. Так что в целом ничего не мешало играть.

    В центре обороны вышел Даниил Фомин, признанный в итоге игроком матча, много ли ему подсказывал? Мне до него было сложно докричаться, но он и сам сыграл как Барези, так что заслуженно получил эту награду и ещё кепку от Марцела.

    В концовке второго тайма было много выходов к воротам, но второй мяч так и не забили? Мы бы с удовольствием решили всё раньше и довели матч до логического завершения, но мяч не шёл в ворота. Нам тоже где-то повезло, потому что соперник не использовал свои моменты. В итоге взяли "Рубин" его же оружием — победили со счётом 1:0. В таких играх в конце года главное — набирать очки, а игра может уйти на второй план. Хорошо, что выиграли, это очень важная победа для нас», — сказал Паршивлюк в интервью пресс-службе клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Бело-голубые» идут на третьем месте в чемпионате России с 31 очком. Они всего на четыре балла отстают от лидера «Краснодара». В заключительной встрече первой части сезона «Динамо» сыграет с «Факелом» в гостях. Игра пройдет 10 декабря в Воронеже.

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