«Ливерпуль» — «Фулхэм»: счет матча 4:3 (2:2), обзор голов

В матче 14-го тура АПЛпобедил— 4:3.

Уже в первом тайме соперники четыре раза поразили ворота друг друга.

На 20-й минуте счет открыл Трент Александр-Арнольд.

Через четыре минуты вингер «Фулхэма» Харри Уилсон поразил ворота своего бывшего клуба.

На 38-й минуте Алексис Макаллистер забил свой первый гол за «Ливерпуль».

В уже добавленное к первому тайму время защитник Кенни Тете сравнял счет — 2:2.

На 80-й минуте Бобби Декордова-Рид вывел «Фулхэм» вперед.

«Ливерпуль» же ответил двумя голами на 87-й и 88-й минутах. Отличились Ватару Эндо и Трент Александр-Арнольд, он оформил дубль.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Фулхэм 4:3 Голы: 1:0 Бернд Лено (автогол) (20'), 1:1 Гарри Уилсон (25'), 2:1 Алексис Мак Аллистер (39'), 2:2 Кенни Тете (45 + 3'), 2:3 Bobby Decordova-Reid (80'), 3:3 Ватару Эндо (87'), 4:3 Трент Александер-Арнольд (88') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 68'), Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи (Коди Матес Гакпо, 65'), Алексис Мак Аллистер (Джо Гомес, 65'), Райан Гравенберх (Ватару Эндо, 83'), Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Тим Рим, Кэлвин Бейсси, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 75'), Гарри Уилсон (Виллиан, 62'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 62'), Жоау Палинья, Харрисон Рид (Винисиус Карлос, 90'), Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Bobby Decordova-Reid, 75')

«Ливерпуль» в следующем туре отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед».

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«Фулхэм» дома сыграет с «Ноттингем Форест».