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    «Дженоа» и «Эмполи» не выявили победителя

    «Дженоа» — «Эмполи»: счет матча 1:1 (1:0), обзор голов

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    В матче 14-го тура итальянской Серии А «Дженоа» не смог на своем поле переиграть «Эмполи» — 1:1.

    Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский
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    Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский

    В конце первого тайма счет открыл украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский, передачу ему отдал Милан Бадель.

    В середине второго тайма молодой нападающий «Эмполи» Маттео Канчельери сравнял счет. Ассистировал ему в том моменте Виктор Коваленко.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Эмполи 1:1
    Голы: 1:0 Руслан Малиновский (37'), 1:1 Маттео Канчелльери (67') Дженоа: Кони де Винтер, Раду Дрэгушин, Стефано Сабелли (Георге Пушкаш, 83'), Хоан Васкес (Ридгесиано Хапс, 73'), Руслан Малиновский (Seydou Fini, 73'), Милан Бадель, Мортен Френнруп, Жуниор Мессьяс (Беркан Кутлу, 66'), Josep Martínez, Alessandro Vogliacco, Mateo Retegui Эмполи: Этрит Бериша, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Бартош Берешиньски, Николо Камбьяги, Юссеф Мале (Рэзван Марин, 76'), Филиппо Раноккья (Альберто Грасси, 65'), Якопо Фаццини (Виктор Коваленко, 46'), Дэниел Мальдини (Маттео Канчелльери, 66'), Франческо Капуто (Stiven Shpendi, 90') Предупреждения: Филиппо Раноккья (13'), Руслан Малиновский (56'), Alessandro Vogliacco (87'), Милан Бадель (90 + 2')

    Теперь у «Дженоа» 15 очков, он идет на 15-м месте в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Эмполи» (11) — 17-й.

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