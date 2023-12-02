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    «Манчестер Сити» может расстаться с Филлипсом

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    «Ньюкасл» намерен в январе заполучить хавбека «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Об этом информирует 90min.

    Калвин Филлипс
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    Калвин Филлипс

    По данным источника, после того, как Сандро Тонали был дисквалифицирован на весь сезон за нарушение правил игры на ставках, «сороки» ищут усиление в полузащиту. «Ньюкасл» хочет арендовать 28-летнего Филлипса. «Сити» готов принять это предложение, но только если в сделку будет включено опция выкупа.

    Филлипс в текущем сезоне сыграл за «горожан» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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