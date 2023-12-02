«Манчестер Сити» может расстаться с Филлипсом

Калвин Филлипс Фото: globallookpress.com
По данным источника, после того, как Сандро Тонали был дисквалифицирован на весь сезон за нарушение правил игры на ставках, «сороки» ищут усиление в полузащиту. «Ньюкасл» хочет арендовать 28-летнего Филлипса. «Сити» готов принять это предложение, но только если в сделку будет включено опция выкупа.
Филлипс в текущем сезоне сыграл за «горожан» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.