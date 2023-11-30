Полоз больше всех потерял в цене на Transfermarkt

Сильнее всех подешевел форвард московского «Торпедо» Дмитрий Полоз, который стоил ранее 1,5 млн, а теперь всего 900 тысяч.
Топ-10 самых подешевевших игроков Первой лиги:
1. Дмитрий Полоз («Торпедо») — € 900 (- 600) тыс.;
2. Ибрагим Цаллагов («Алания») — € 700 (- 300) тыс.;
3. Даниил Одоевский («Волгарь») — € 600 (- 300) тыс.;
4. Хетаг Кочиев («Родина») — € 500 (- 300) тыс.;
5. Сергей Бородин («Торпедо») — € 800 (- 200) тыс.;
6. Антон Митрюшкин («Химки») — € 500 (- 200) тыс.;
7. Валерий Кичин («Енисей») — € 500 (- 200) тыс.;
8. Марио Чурич («Торпедо») — € 500 (- 200) тыс.;
9. Хусаин Норчаев («Алания») — € 400 (- 200) тыс.;
10. Боян Роганович («Торпедо») — € 200 (- 200) тыс.
Обращаем внимание, что в числе топ-25 футболистов находятся сразу 11 игроков «Торпедо».