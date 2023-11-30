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    Полоз больше всех потерял в цене на Transfermarkt

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    Популярный интернет-портал Transfermarkt составил обновленную версию стоимости футболистов Первой лиги, которые больше всех потеряли в цене по итогам первой части чемпионата.

    Дмитрий Полоз
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    Дмитрий Полоз

    Сильнее всех подешевел форвард московского «Торпедо» Дмитрий Полоз, который стоил ранее 1,5 млн, а теперь всего 900 тысяч.

    Топ-10 самых подешевевших игроков Первой лиги    :

    1. Дмитрий Полоз («Торпедо») — € 900 (- 600) тыс.;
    2. Ибрагим Цаллагов («Алания») — € 700 (- 300) тыс.;
    3. Даниил Одоевский («Волгарь») — € 600 (- 300) тыс.;
    4. Хетаг Кочиев («Родина») — € 500 (- 300) тыс.;
    5. Сергей Бородин («Торпедо») — € 800 (- 200) тыс.;
    6. Антон Митрюшкин («Химки») — € 500 (- 200) тыс.;
    7. Валерий Кичин («Енисей») — € 500 (- 200) тыс.;
    8. Марио Чурич («Торпедо») — € 500 (- 200) тыс.;
    9. Хусаин Норчаев («Алания») — € 400 (- 200) тыс.;
    10. Боян Роганович («Торпедо») — € 200 (- 200) тыс.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Обращаем внимание, что в числе топ-25 футболистов находятся сразу 11 игроков «Торпедо».

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