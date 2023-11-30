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    Спортивный директор «Ромы»: Давайте просто насладимся Лукаку

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    Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто ответил, может ли форвард Ромелу Лукаку остаться в клубе после того, как летом 2024 года завершится его арендное соглашение с «волками».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Мы уже показали свою любовь Ромелу, иначе бы он не присоединился к нам изначально. Пока ещё слишком рано решать его будущее.

    Давайте просто насладимся Ромелу и не будем создавать слухов, как это было в случае с пунктом об отступных Дибалы минувшим летом», — приводит слова Пинто журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

    Права на Лукаку принадлежат «Челси». Контракт футболиста с синими истекает в июне 2026 года.

    В текущем сезоне Лукаку в 15 матчах во всех турнирах забил 9 мячей и сделал один ассист.

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