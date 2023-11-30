Спортивный директор «Ромы»: Давайте просто насладимся Лукаку

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
«Мы уже показали свою любовь Ромелу, иначе бы он не присоединился к нам изначально. Пока ещё слишком рано решать его будущее.
Давайте просто насладимся Ромелу и не будем создавать слухов, как это было в случае с пунктом об отступных Дибалы минувшим летом», — приводит слова Пинто журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
Права на Лукаку принадлежат «Челси». Контракт футболиста с синими истекает в июне 2026 года.
В текущем сезоне Лукаку в 15 матчах во всех турнирах забил 9 мячей и сделал один ассист.