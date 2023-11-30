Спортивный директор «Ромы»: Давайте просто насладимся Лукаку

Спортивный директор «Ромы»ответил, может ли форвардостаться в клубе после того, как летом 2024 года завершится его арендное соглашение с «волками».

«Мы уже показали свою любовь Ромелу, иначе бы он не присоединился к нам изначально. Пока ещё слишком рано решать его будущее.

Давайте просто насладимся Ромелу и не будем создавать слухов, как это было в случае с пунктом об отступных Дибалы минувшим летом», — приводит слова Пинто журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Права на Лукаку принадлежат «Челси». Контракт футболиста с синими истекает в июне 2026 года.

В текущем сезоне Лукаку в 15 матчах во всех турнирах забил 9 мячей и сделал один ассист.