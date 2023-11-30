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    КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на 3 матча РПЛ

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    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы сроком на 3 матча в РПЛ.

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    «Красная карточка Кордобе не была применена на поле, потому что он убежал в подтрибунное помещение. Судья, помощник судьи и Кордоба приняли участие в заседании по ВКС. Мы приняли рапорт от судей. Судья увидел оскорбительный жест, в котором Кордоба схватился за область паха.

    Он не мог получить красную карточку, потому что убежал в подтрибунное помещение. Из посторонних лиц никто не пытался попасть в судейскую комнату.

    Кордоба сказал, что не показывал оскорбительный жест судье, а сделал это по отношению к своим игрокам. На вопрос, зачем он это сделал, Джон ответил, что это было на эмоциях. Он расстроился результатом и тем, что игроки не проявили воли к победе. У нас уже было несколько дел в КДК с участием Кордобы.

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    • Больше года назад он был дисквалифицирован за оскорбительные слова, были и другие случаи, когда он был наказан штрафом. Аналогичный случай был и недавно с другим игроком. В этом случае же жест был показан в отношении официального лица, что усугубляет ситуацию. Мы обратились к судье Петросяну, который настаивал на оскорблении в свою сторону.

    С учётом всех обстоятельств принято решение: за оскорбительный жест Кордоба дисквалифицирован на четыре матча РПЛ (три матча реально, один — условно), а также принято решение оштрафовать игрока на 200 тыс. рублей», — передает слова Григорьянца Чемпионат.

    В нынешнем сезоне Кордоба провел 16 матчей за «Краснодар» в РПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

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