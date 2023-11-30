«Арсенал» — «Ланс»: счет матча 6:0, обзор голов

Габриэль Жезус Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли, Мартин Эдегор и Жоржиньо.
Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Арсенал Лондон — Ланс 6:0
Голы: 1:0 Кай Хаверц (13'), 2:0 Габриэл Жезус (21'), 3:0 Букайо Сака (24'), 4:0 Габриэл Мартинелли (27'), 5:0 Мартин Эдегор (45 + 1'), 6:0 Жоржиньо (пенальти) (86') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Такэхиро Томиясу (Бен Уайт, 46'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко (Якуб Кивёр, 46'), Мартин Эдегор, Деклан Райс (Жоржиньо, 75'), Кай Хаверц, Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 66'), Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 82'), Габриэл Мартинелли Ланс: Брис Самба, Массадио Айдара, Факундо Медина (Дейер Мачадо, 46'), Кевин Дансо, Жонатан Гради (Абдукодир Хусанов, 63'), Анжело Фюльжини, Салис Абдул-Самед (Нейл Эль-Айнауи, 46'), Нампалис Менди (Давид Кошта, 76'), Пшемыслав Франковский, Элье Ваи, Флорьян Сотока (Адриен Томассон, 46') Предупреждения: Нампалис Менди (42'), Абдукодир Хусанов (63'), Массадио Айдара (64')
Победа позволила «Арсеналу» набрать 12 баллов и досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У «Ланса» осталось пять баллов и третья строчка.