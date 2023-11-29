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    «Монпелье» смог уйти от поражения в матче с «Клермоном»

    «Монпелье» — «Клермон»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монпелье Клермон
    Закончился отложенный матч 8-го тура французской Лиги 1 между «Монпелье»«Клермон». Он не выявил победителя — 1:1.

    Лидер «Монпелье» Тежи Саванье
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    Лидер «Монпелье» Тежи Саванье

    Уже на седьмой минуте опытный Максим Гоналон вывел гостей вперед точным ударом после передачи Мухаммеда Чама.

    После этого «Монпелье» полностью захватил инициативу на поле, совершил более 30 ударов по воротам, подал восемь угловых, но смог забить единственный мяч только 85-й минуте.

    Его автором стал капитан хозяев Тежи Саванье.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Клермон 1:1
    Голы: 0:1 Максим Гоналон (7'), 1:1 Тежи Саванье (пенальти) (87') Монпелье: Бенжамен Леком, Фалайе Сако, Бечир Омерагич, Кики, Максим Эстеве (Халил Файад, 18'), Лео Леруа, Жордан Ферри (Саша Делайе, 45'), Тежи Саванье, Вахби Хазри (Арно Норден, 71'), Мусса Аль-Тамари, Акор Адамс Клермон: Мори Дио, Шейк Умар Конате (Мехди Зеффан, 68'), Максимилиано Кофрие, Анди Пельмар, Алиду Сейду, Жоан Гастьен, Йоанн Маньен, Максим Гоналон (Йоанн Маньен, 64'), Шамар Николсон, Мухаммед Чам Сарачевич, Джим Аллевина (Эльбасан Рашани, 69') Предупреждения: Шейк Умар Конате (8'), Максимилиано Кофрие (38'), Халил Файад (40'), Тео Сент-Люс (52'), Анди Пельмар (74'), Хабиб Кейта (76') Удаление: Michel Der Zakarian (28')

    У «Монпелье» теперь 13 очков, у «Клермона» — 10 баллов.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Следующий матч «Монпелье» проведет на выезде против «Монако». «Клермон» поедет в гости к «Бресту».

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