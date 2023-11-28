Аргентина U17 — Германия U17: счет матча 3:3 (2:4 по пен.), обзор голов

в полуфинале чемпионата мира до 17 лет обыграла юниоров изв серии пенальти (3:3, 4:2 по пен.)

В составе аргентинской юниорской сборной хет-триком отметился Агустин Руберто, который забил свои голы на 36-й, 45+4-й и 90+7-й минуте.

У Германии U17 дублем оформил Парис Бруннер, который отметился на 9-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол забил Макс Моэрстедт на 69-й минуте.

Команда довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались немцы. Победный гол на счету Париса Бруннера.

После этого матча Германи U17 вышла в финал юниорского чемпионата мира, где сыграет с победилетелем пары Франция U17 и Мали U17.