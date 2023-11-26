Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Рубин» — «Факел»

опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Фамейе.

«Факел»: Беленов, Черов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Квеквескири, Якимов, Альшин, Магаль, Марков, Аппаев.

Матч между этими командами состоится 26-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

После 15-и туров «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Факел» — на 10-й позиции (19).