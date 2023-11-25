«Боруссия» Д добыла волевую победу над «Боруссией» М, «Лейпциг» проиграл «Вольфсбургу»

В матче 12-го тура бундеслигидома обыграласо счетом 4:2.

На голы Рокко Райца и Куадио Коне точными ударами ответили Марсель Забитцер, Никлас Фуллькруг, Джейми Байно-Гиттенс и Дониэлл Мален.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Боруссия М 4:2 Голы: 0:1 Рокко Райтц (13'), 0:2 Куадио Коне (28'), 1:2 Марсель Забитцер (30'), 2:2 Никлас Фуллкруг (32'), 3:2 Джейми Байно-Гиттенс (45 + 1'), 4:2 Дониелл Мален (90 + 8') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Эмре Джан (Дониелл Мален, 67'), Джейми Байно-Гиттенс (Юссуфа Мукоко, 67'), Марко Ройс (Мариус Вольф, 90'), Марсель Забитцер (Салих Озкан, 46'), Никлас Фуллкруг (Джованни Рейна, 76'), Юлиан Брандт Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец, Максимилиан Вебер, Нико Эльведи, Джозеф Скалли, Куадио Коне, Юлиан Вайгль (Флориан Нойхаус, 82'), Рокко Райтц (Nathan NGoumou Minpole, 61'), Алассан Плеа (Кристоф Крамер, 73'), Жордан Сьебатшё (Томаш Чванчара, 46'), Франк Онора (Робин Хак, 73') Предупреждения: Юлиан Вайгль (54'), Юлиан Брандт (80'), Куадио Коне (87')

Дортмундцы набрали 24 очка и вышли на 4-е место в бундеслиге.

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И в еще одной игре «Вольфсбург» переиграл «Лейпциг» со счетом 2:1. На голы Йонаса Винда и Рожерио гости ответили точным ударом Юссуфа Поульсена.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — РБ Лейпциг 2:1 Голы: 1:0 Йонас Винд (9'), 1:1 Юссуф Поульсен (52'), 2:1 Рожерио (66') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Себастиан Борнау (Моритц Йенц, 46'), Цедрик Цезигер, Рожерио, Боте Баку, Маттиас Сванберг (Янник Герардт, 83'), Астер Вранкс, Ловро Майер (Кевин Паредес, 78'), Йонас Винд (Тьягу Томаш, 84'), Вацлав Черны (Максимилиан Арнольд, 73') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Кастелло Люкеба, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс, Ксави Симонс, Амаду Айдара (Николас Зайвальд, 85'), Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер (Фабиу Карвалью, 84'), Давид Раум, Луа Опенда, Юссуф Поульсен (Эмиль Форсберг, 73') Предупреждения: Луа Опенда (33'), Маттиас Сванберг (35'), Цедрик Цезигер (45 + 4'), Максанс Лакруа (59'), Ксави Симонс (79'), Коэн Кастельс (90 + 2')

Гости с 23 очками откатились на 5-е место в бундеслиге. «Вольфсбург» набрал 13 очков и поднялся на 11-е место.