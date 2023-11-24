Бахрейн готов провести товарищеский матч со сборной России

Сборнаяготова вести переговоры с РФС о проведении товарищеского матча с. Об этом сообщил технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль-Ансари.

«На сегодняшний день мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна.

Что касается дат, то с марта по октябрь у нас матчи отбора к ЧМ, а также сборная Бахрейна приглашена на Кубок короля Таиланда в сентябре.

В декабре у нас тоже есть турнир — Кубок Персидского залива, но до него, в ноябрьскую паузу, мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных.

Думаю, вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы эта игра состоялась», — приводит слова Аль-Ансари Sport24.

Напомним, сборная России в марте может сыграть с Буркина-Фасо.