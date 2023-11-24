Система офсайдных линий пройдет проверку на матче ЦСКА — «Динамо»

На игре 16-го тура РПЛбудет протестирована

«На матче ЦСКА — "Динамо" будет первый официальный тест офсайдных линий. Приедут сотрудники РПЛ, китайская сторона, будем тестировать, смотреть. Надеюсь, что обновление хорошо зайдет, можно будет двинуться в сторону официального использования для каких-то следующих туров.

Все будет зависеть от завтрашней игры, после матча сотрудники РПЛ дадут оценку этому событию», — цитирует председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павла Каманцева издание ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что московское дерби ЦСКА — «Динамо» пройдет 25 ноября. Начало — в 17:30 мск.

Следить за ходом игры можно тут. Ознакомиться с мнение наших прогнозистов можно по этой ссылке.