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    Милошевич: Это минус, что нам попалась Украина в полуфинале

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    Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился мнением о результатах жеребьёвки стыковых матчей квалификации Евро-2024, по итогам которой его подопечные сыграют с национальной командой Украины.

    сборная Боснии и Герцеговины
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    «На самом деле это минус, что нам попалась Украина в полуфинале. Это одна из сильнейших команд, которая входит в число 12 участниц плей-офф. Конечно, это будет очень трудный матч. Они могли легко пройти квалификацию через группу. С другой стороны, позитивно то, что мы играем дома, а это является преимуществом в такой игре. Мы можем быть умеренно довольны, нам предстоит две игры дома, если мы хотим поехать на Евро, это очень важно. Это будет нелегко», — цитирует Милошевича официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

    В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.

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