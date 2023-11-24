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    Тренер «Монако» Хюттер: Мы не боимся «ПСЖ» и будем играть в свой футбол

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако ПСЖ
    Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер перед центральной игрой 13-го тура французской Лиги против «ПСЖ» заявил об уверенности в собственных силах.

    Ади Хюттер
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    Ади Хюттер

    «Мы не собираемся изменять себе, даже если речь идет об игре с "ПСЖ" — действующим лидером чемпионата и фаворитом в борьбе за титул чемпиона Франции. Они очень опасны, потому что уже забили 29 голов, мы же в свою очередь забили 25, что не так уж и плохо. К тому же они добились побед в каждом из последних пяти матчей, так что нас ждет открытая игра.

    Нам предстоит сразиться с командой, которая любит владеть мячом, но при этом умеет быстро контратаковать. Мы не хотим предавать свои принципы в этом матче и не боимся соперника, несмотря на то, что речь идет о лучшей команде Лиги 1. И я знаю, что мы можем выиграть эту встречу.

    Перед этой игрой я испытываю те же чувства, что и перед матчем Лиги чемпионов. Мне уже доводилось руководить командами в противостояниях такого рода, в частности, против мюнхенской "Баварии". Повторюсь, "ПСЖ" является фаворитом чемпионата Франции, но мы хотим войти в число лучших команд Лиги 1, поэтому мне не терпится уже приступить к игре», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Адольф (Ади) Хюттер возглавил «Монако» летом 2023 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», «Янг Бойз», «Айнтрахт», «Боруссию» Менхенгладбах.

    Прогноз на центральный матч тура можно посмотреть по этой ссылке.

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