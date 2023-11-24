Экс-директор «Анжи» рассказал шокирующие подробности о зарплате Это’о в Махачкале

Бывший директор организационного департамента «Анжи»поделился информацией о контрактев махачкалинском клубе.

Это’о выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

«Когда я был поражен цифрами? За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз — как раз в "Анжи". Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение.

20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты...

Это'о и квартиру в Москве снимали за 80 тысяч евро в месяц. Понятия не имею, с золотыми унитазами или нет. Я там не был, не моя зона ответственности. Знаю, что это огромные апартаменты где-то в центре, с персональным лифтом, бассейном, сауной...», — приводит слова Балашова «Спорт-Экспресс».