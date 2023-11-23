Мантуан, Караваев и Кассьерра пропустят матч «Зенита» против «Сочи»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем противв 16-м туре РПЛ.

«С "Сочи" не смогут сыграть Кассьерра, Мантуан, Караваев и Васильев. Это игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеемся, к следующей игре они будут готовы. По крайней мере, к этому ведет вся та работа, что они проделывают. Остальные готовы.

Марио Фернандес будет готов сыграть с "Сочи".

Кадровый дефицит — это наша сопутствующая работа, всегда есть игроки, которые заболели или травмированы, кто‑то лучше готов, кто‑то в меньшей степени. С этим всегда есть сложности. Думаем о том, как одних заменить другими и что нужно сделать, чтобы сыграть как можно лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 25 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 15:15 мск.