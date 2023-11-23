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    Мантуан, Караваев и Кассьерра пропустят матч «Зенита» против «Сочи»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «С "Сочи" не смогут сыграть Кассьерра, Мантуан, Караваев и Васильев. Это игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеемся, к следующей игре они будут готовы. По крайней мере, к этому ведет вся та работа, что они проделывают. Остальные готовы.

    Марио Фернандес будет готов сыграть с "Сочи".

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    • Кадровый дефицит — это наша сопутствующая работа, всегда есть игроки, которые заболели или травмированы, кто‑то лучше готов, кто‑то в меньшей степени. С этим всегда есть сложности. Думаем о том, как одних заменить другими и что нужно сделать, чтобы сыграть как можно лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 25 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 15:15 мск.

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