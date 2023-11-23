Семак о встрече с «Сочи»: Нас ждет очень непростой и тяжелый матч, мы к этому готовы

Главный тренервысказался о предстоящем матче 16-го тура российской Премьер-лиги с

«Это команда, которая хорошо играет дома прежде всего. Но был и выездной матч, который они против "Урала" провели — достаточно результативно, добились очень яркой победы. Это команда, где собраны очень хорошие, качественные игроки, по игре и забитым мячам они одни из лучших.

Во второй восьмёрке только "Ростов" забил больше — там есть кому забивать. Это опытная и хорошо сыгранная команда, я бы не назвал её аутсайдером по игре. Нас ждёт очень непростой и тяжёлый матч, мы к этому готовы.

Насколько кадровый дефицит является проблемой при выборе состава на игру? Это наша работа — всегда есть игроки, которые или не готовы, или травмированы.

С этим всегда приходится работать, когда-то их больше, когда-то меньше. Всегда есть сложности, мы всегда думаем о том, как заменить тех, кто не готов, и как сделать так, чтобы сыграли те, кто на сегодняшний день выглядит лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 15-и туров «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 25-го ноября. Начало встречи — в 15:15 мск.