Румменигге высказался о трансферной политике дортмундской «Боруссии»

Председатель правления мюнхенскойобъяснил, почему трансферная политика дортмундскойнегативно влияет на привлекательность Бундеслиги.

«В немецком футболе была мания на молодых игроков. Слишком много трансферов осуществлялось просто для того, чтобы в будущем совершить выгодную продажу.

Это бизнес-модель. В том числе и здесь, в Дортмунде. Санчо перешёл в "Манчестер Юнайтед", Холанн — в "Манчестер Сити", Беллингем — в "Реал". Но это потеря не только для "Боруссии", вся Бундеслига теряет в привлекательности из-за этого», — приводит слова Румменигге Express.de.

Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги после 11-и туров. «Бавария» располагается на 2-й позиции (29 баллов).