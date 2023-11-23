ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 13:40
    • Дивеев будет комментировать ЦСКА — «Динамо» на «Матч ТВ»
  • 13:32
    • Крикунов возглавил «Динамо» из Санкт-Петербурга
  • 12:44
    • «Тобол» сообщил об уходе Канчельскиса с должности директора клуба
    Все новости спорта

    Румменигге высказался о трансферной политике дортмундской «Боруссии»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Боруссия Д Трансферы
    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил, почему трансферная политика дортмундской «Боруссии» негативно влияет на привлекательность Бундеслиги.

    Карл-Хайнц Румменигге
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карл-Хайнц Румменигге

    «В немецком футболе была мания на молодых игроков. Слишком много трансферов осуществлялось просто для того, чтобы в будущем совершить выгодную продажу.

    Это бизнес-модель. В том числе и здесь, в Дортмунде. Санчо перешёл в "Манчестер Юнайтед", Холанн — в "Манчестер Сити", Беллингем — в "Реал". Но это потеря не только для "Боруссии", вся Бундеслига теряет в привлекательности из-за этого», — приводит слова Румменигге Express.de.

  • МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд
  • Краткое пособие по поиску талантов для скаутов и простых любителей футбола
  • 18/11/2023

    • Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги после 11-и туров. «Бавария» располагается на 2-й позиции (29 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Лада» проведет достойный матч в Ярославле
  • «Локомотив» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Спартак» не позволит СКА продлить победную серию
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Купер — Брансон
  • Бокс
  • Послезавтра в 03:40
    •  2.07
  • Прогноз на матч Коринтианс — Байя
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры