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    В «Алании» отреагировали на увольнение Василенко с поста главного тренера команды

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    Президент «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал уход Олега Василенко с поста главного тренера команды.

    Олег Василенко
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    Олег Василенко

    «К тому, что с сегодняшнего дня Олег Василенко больше не главный тренер команды, привело стечение ряда обстоятельств. Конечно, основным фактором стало то, что последние результаты "Алании" не радовали ни болельщиков, ни меня. Олег Петрович — интеллигентный человек и квалифицированный специалист. Хочу поблагодарить его за проделанную работу и пожелать успехов во всём. Мы прощаемся друзьями.

    Сейчас клуб должен спокойно доиграть заключительный матч осенней части сезона. Уже после этого мы будем принимать кадровые решения.

    Может ли измениться задача на сезон? Ни в коем случае. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась "Алания", мы не отступим от намеченных целей и продолжим бороться за место в Премьер-Лиге. Причём выйти туда мы должны напрямую», — приводит слова Гуриева пресс-служба клуба.

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