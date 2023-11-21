Жоан Лапорта — один из претендентов на звание лучшего президента года по версии Globe Soccer Awards

Жоан Лапорта — президент «Барселоны» Фото: globallookpress.com
Претенденты на звание лучшего президента года:
Халдун Аль Мубарак («Манчестер Сити»), Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Джозеф Угурлян («Ланс»), Жоан Лапорта («Барселона»), Флорентино Перес («Реал» Мадрид).
Напомним, что церемония награждения проходит ежегодно в конце декабря. Год назад лучшим президентом был признан Флорентино Перес — руководитель мадридского «Реала».