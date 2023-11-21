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    Жоан Лапорта — один из претендентов на звание лучшего президента года по версии Globe Soccer Awards

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    Стал известен список претендентов на звание лучшего президента года по версии Globe Soccer Awards.

    Жоан Лапорта — президент «Барселоны»
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    Жоан Лапорта — президент «Барселоны»

    Претенденты на звание лучшего президента года:

    Халдун Аль Мубарак («Манчестер Сити»), Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Джозеф Угурлян («Ланс»), Жоан Лапорта («Барселона»), Флорентино Перес («Реал» Мадрид).

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    • Напомним, что церемония награждения проходит ежегодно в конце декабря. Год назад лучшим президентом был признан Флорентино Перес — руководитель мадридского «Реала».

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