Защитник Молдавии о поражении от Чехии: В конце были слезы на глазах

Защитники сборной Молдавиивысказался о крупном поражении национальной команды в матче квалификации Евро-2024 с Чехией (0:3).

«У меня в конце были слезы на глазах. К сожалению, мы не смогли исполнить мечту всей страны, но я горжусь всей командой. Все выложились по максимуму, чтобы добиться результата.

Хочу сказать спасибо всей команде, тренерам, всем, кто работает на базе сборной Молдовы и смотрит нам в глаза, когда мы выигрываем или проигрываем. Просто хочу сказать спасибо. Надеюсь, что тот результат, который мы показали в последних матчах, поможет нам в будущем.

Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, которые приехали в Чехию, которые верили в нас дома, болели за нас», — сказал Рябчук в интервью FMF TV.

После поражения от Чехии Молдавия заняла 4-е место в группе Е отбора на Евро-2024. Сборная лишилась шансов на выход в основной этап чемпионата Европы.