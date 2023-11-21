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    Защитник Молдавии о поражении от Чехии: В конце были слезы на глазах

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Молдавии Сборная Чехии
    Защитник «Спартака» и сборной Молдавии Олег Рябчук высказался о крупном поражении национальной команды в матче квалификации Евро-2024 с Чехией (0:3).

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    «У меня в конце были слезы на глазах. К сожалению, мы не смогли исполнить мечту всей страны, но я горжусь всей командой. Все выложились по максимуму, чтобы добиться результата.

    Хочу сказать спасибо всей команде, тренерам, всем, кто работает на базе сборной Молдовы и смотрит нам в глаза, когда мы выигрываем или проигрываем. Просто хочу сказать спасибо. Надеюсь, что тот результат, который мы показали в последних матчах, поможет нам в будущем.

    Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, которые приехали в Чехию, которые верили в нас дома, болели за нас», — сказал Рябчук в интервью FMF TV.

    После поражения от Чехии Молдавия заняла 4-е место в группе Е отбора на Евро-2024. Сборная лишилась шансов на выход в основной этап чемпионата Европы.

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