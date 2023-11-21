Маркиньос: Большая часть того, что делает Аргентина на поле, идет через Месси

Защитники сборной Бразилиивысказался об игре против форварда Аргентиныв матче отбора на ЧМ-2026.

«Месси — гений и особенный футболист. Он всегда будет делать особенные вещи, несмотря на свой возраст. Как его друг и коллега я получал большое удовольствие от его присутствия в ПСЖ и развивался с ним во многих аспектах.

К сожалению, Месси будет нашим соперником. И я говорил своим партнерам по сборной, что слово "остановить" сюда не подходит. Нам нужно будет ограничить влияние Месси на игру.

Он потрясающий футболист, и мы должны соблюдать с ним осторожность, потому что большая часть того, что делает Аргентина на поле, идет через Месси», — приводит слова Маркиньоса Goal.

Матч между Бразилией и Аргентиной состоится 22-го ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.