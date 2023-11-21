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    Маркиньос: Большая часть того, что делает Аргентина на поле, идет через Месси

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньос высказался об игре против форварда Аргентины Лионеля Месси в матче отбора на ЧМ-2026.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси — гений и особенный футболист. Он всегда будет делать особенные вещи, несмотря на свой возраст. Как его друг и коллега я получал большое удовольствие от его присутствия в ПСЖ и развивался с ним во многих аспектах.

    К сожалению, Месси будет нашим соперником. И я говорил своим партнерам по сборной, что слово "остановить" сюда не подходит. Нам нужно будет ограничить влияние Месси на игру.

    Он потрясающий футболист, и мы должны соблюдать с ним осторожность, потому что большая часть того, что делает Аргентина на поле, идет через Месси», — приводит слова Маркиньоса Goal.

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