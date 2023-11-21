Словения победила Казахстан и пробилась на Евро-2024

Подошли к концу матчи десятого тура группового этапа квалификации Евро-2024 в группе H.

В главном поединке сборная Словении в родных стенах переиграла команду Казахстана со счетом 2:1. На голы Беньямина Шешко и Беньямина Вербича гости ответили точным ударом Рамазана Оразова.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Словения — Казахстан 2:1 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (пенальти) (41'), 1:1 Рамазан Оразов (48'), 2:1 Беньямин Вербич (86') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Миха Блажич, Эрик Янжа (Ванья Дркушич, 87'), Петар Стоянович (Йон Горенц-Станкович, 90'), Яка Бийол, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар (Беньямин Вербич, 72'), Андраж Шпорар (Ясмин Куртич, 87'), Беньямин Шешко Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Абзал Бейсебеков (Еркин Олегулы Тапалов, 81'), Ян Вороговский, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый, Марат Быстров, Алессандро Д'Аддарио (Абат Аимбетов, 90'), Рамазан Оразов, Исламбек Куат (Arman Kenessov, 64'), Ислам Чесноков (Иван Свиридов, 81') Предупреждения: Ян Вороговский (40'), Исламбек Куат (61'), Сергей Малый (79'), Беньямин Вербич (86'), Нуралы Алип (90')

В другой игре сборная Северной Ирландии на своем поле неожиданно одолела команду Дании с результатом 2:0. Авторами голов стали Айзек Прайс и Дион Чарльз.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Северная Ирландия — Дания 2:0 Голы: 1:0 Айзек Прайс (60'), 2:0 Дион Чарльз (82') Северная Ирландия: Конор Азар, Трай Хам, Оуэн Тоал, Джамаль Льюис, Патрик Макнейр, Айзек Прайс (Пол Смит, 78'), Джордж Сэвилл (Джордан Томпсон, 82'), Дэйл Тейлор (Конор Макминамин, 78'), Дион Чарльз (Конор Вашингтон, 87'), Ciaron Brown, Shea Charles Дания: Каспер Шмейхель, Виктор Кристансен, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Мохаммед Дарами (Янник Вестергор, 61'), Йеспер Линдстрём (Юссуф Поульсен, 56'), Матиас Йенсен (Томас Делейни, 61'), Мортен Юльманн (Йонас Винд, 74'), Каспер Дольберг, Matt O'Riley (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 61') Предупреждения: Джордж Сэвилл (28'), Трай Хам (33'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (90'), Йоаким Андерсен (90 + 4')

И, наконец, сборная Финляндии на выезде справилась с командой Сан-Марино — 2:1. Дублем за гостей отметился Пюрю Сойри, а за хозяев забил Филиппо Берарди.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Сан-Марино — Финляндия 0:2 Голы: 0:1 Пюрю Сойри (50'), 0:2 Пюрю Сойри (58') Сан-Марино: Альдо Симончини, Симоне Франчози, Данте Росси (Мануэль Баттистини, 78'), Мирко Палацци, Алессандро Този, Алессандро Голинуччи, Лоренцо Капиккьони, Марчелло Муларони (Томмазо Дзафферани, 78'), Лоренцо Лаццари (Андреа Маджи, 90'), Маттео Витайоли (Филиппо Берарди, 61'), Alessandro D'Addario Финляндия: Вильями Синисало, Артту Хосконен, Ричард Йенсен, Даниэль Хоканс (Беньямин Кялльман, 70'), Лукас Лингман, Робин Лод (Йоэль Похьянпало, 46'), Роберт Тэйлор, Глен Камара (Каан Кайринен, 70'), Пюрю Сойри (Йере Уронен, 70'), Теэму Пукки (Фредрик Йенсен, 78'), Tomas Galvez Предупреждения: Маттео Витайоли (24'), Tomas Galvez (35'), Алессандро Този (56'), Лоренцо Капиккьони (69'), Мануэль Баттистини (90 + 1')

Таким образом, Дания и Словения набрали по 22 пункта и пробились на Евро-2024. Казахстан (18 очков) — третий, Финляндия (18) — четвертая, Северная Ирландия (9) — пятая, Сан-Марино (0) — последний.