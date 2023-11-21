Адиев: Я в раздевалке поблагодарил ребят, я ими горжусь

Главный тренер сборной Казахстанаподвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Словении (1:2).

«Я считаю, что ребята выполнили ту установку, о которой я их просил. Считаю, что второй тайм был в нашем исполнении очень даже достойным. Понятно, что концовка матча — начали рисковать, раскрываться — получили контратаку. Во втором тайме мы сравняли, были моменты, где могли еще забить, но не забили и пропустили быструю контратаку, быстрый выпад соперника.

Я в раздевалке поблагодарил ребят, я ими горжусь. Я считаю, они большой шаг сделали, и те очки, которые они набрали, они не были случайными. Вы видите, есть определенный рост у ребят, они прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть.

Поэтому ребята — большие молодцы. Что касается этого поражения, то оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое. Возможно, я где-то просчитался в каких-то моментах, поэтому это поражение я полностью беру на себя», — цитирует Адиева Sports.kz.

В плей-офф отбора чемпионата Европы-2024 Казахстан 21 марта на выезде сыграет с национальной командой Греции.