Сегодня в группе C определится обладатель второй путевки в групповой этап чемпионата Европы 2024 года. В очном матче в немецком городе Леверкузен сойдутся сборные Украины и Италии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Украина

Украинская сборная набрала 13 очков в 7-ми матчах отборочного турнира и занимает третье место в группе C. Прямую путевку на Евро-2024 «жёлто-синим» обеспечит только победа над итальянцами. В первом круге действующие чемпионы Европы оказались сильнее со счетом 2:1.

На счету сборной Украины 4 победы, одна ничья и 2 поражения в нынешнем отборочном цикле. По два раза были обыграны национальные команды Северной Македонии и Мальты, также удалось заработать одно очко против англичан.

В крайнем туре против Мальты украинцы пропустили первыми на 13-й минуте матча, но смогли одержать волевую победу, забив трижды (3:1).

Италия

Действующие чемпионы Европы имеют в своем активе 13 баллов, но «Скуадра Адзурра» опережает украинцев в таблице за счет победы в очном матче в Италии. Для прямого выхода на Евро-2024 итальянцам сегодня достаточно не проиграть.

В прошлом туре подопечные Лучано Спаллетти дома оформили разгромную победу над сборной Северной Македонии (5:2). Дубль на свой счет записал Кьеза, еще по одному голу в активе Дармиана, Распадори и Эль-Шаарави.

Всего за 7 матчей отборочного турнира итальянцы одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Личные встречи

В 9-ти очных матчах на счету сборной Италии 7 побед и еще дважды была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти:

— «Согласно тому, что мы видим в турнирной таблице, фаворитов нет. Тренер сборной Украины подготовился к матчу наилучшим образом, и я ожидаю от них атакующей игры.

У них сильная сборная, они также очень хорошо выступают за границей. Но я предпочитаю свою команду чужим. На самом деле мы стали лучше, мы объединились перед лицом трудностей, которые мы преодолели вместе. У нас остались некоторые недостатки, но я видел, что ребята работали серьезно и слаженно».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Украина — Италия с коэффициентом 2.39.