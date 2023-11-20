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    Украина — Италия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2024 между сборными Украины и Италии

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    Украина — Италия
    Сегодня в группе C определится обладатель второй путевки в групповой этап чемпионата Европы 2024 года. В очном матче в немецком городе Леверкузен сойдутся сборные Украины и Италии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Украина

    Украинская сборная набрала 13 очков в 7-ми матчах отборочного турнира и занимает третье место в группе C. Прямую путевку на Евро-2024 «жёлто-синим» обеспечит только победа над итальянцами. В первом круге действующие чемпионы Европы оказались сильнее со счетом 2:1.

    На счету сборной Украины 4 победы, одна ничья и 2 поражения в нынешнем отборочном цикле. По два раза были обыграны национальные команды Северной Македонии и Мальты, также удалось заработать одно очко против англичан.

    В крайнем туре против Мальты украинцы пропустили первыми на 13-й минуте матча, но смогли одержать волевую победу, забив трижды (3:1).

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    Италия

    Действующие чемпионы Европы имеют в своем активе 13 баллов, но «Скуадра Адзурра» опережает украинцев в таблице за счет победы в очном матче в Италии. Для прямого выхода на Евро-2024 итальянцам сегодня достаточно не проиграть.

    В прошлом туре подопечные Лучано Спаллетти дома оформили разгромную победу над сборной Северной Македонии (5:2). Дубль на свой счет записал Кьеза, еще по одному голу в активе Дармиана, Распадори и Эль-Шаарави.

    Всего за 7 матчей отборочного турнира итальянцы одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

    Личные встречи

    В 9-ти очных матчах на счету сборной Италии 7 побед и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти:

    — «Согласно тому, что мы видим в турнирной таблице, фаворитов нет. Тренер сборной Украины подготовился к матчу наилучшим образом, и я ожидаю от них атакующей игры.

    У них сильная сборная, они также очень хорошо выступают за границей. Но я предпочитаю свою команду чужим. На самом деле мы стали лучше, мы объединились перед лицом трудностей, которые мы преодолели вместе. У нас остались некоторые недостатки, но я видел, что ребята работали серьезно и слаженно».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Украина — Италия с коэффициентом 2.39.

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