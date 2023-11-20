Кот-д'Ивуар одолел Гамбию в квалификации ЧМ-2026, победы Кении и Мадагаскара

Завершилось сразу шесть матчей квалификации ЧМ-2026 в африканской группе.

В группе А Гвинея-Бисау на выезде благодаря голу Мауро Родригеса переиграла Джибути со счетом 1:0.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Джибути — Гвинея-Бисау — 0:1 (0:1) Гол: Родригес, 39

В группе F Кот-д'Ивуар на выезде справился с Гамбией со счетом 2:0. Авторами голов стали Кристиан Куаме и Секо Фофана.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Гамбия — Кот-д'Ивуар — 0:2 (0:1) Голы: Куаме, 38 — 0:1; Фофана, 86 — 0:2

Также в этой группе Кения на чужом поле разгромила Сейшельские острова со счетом 5:0. Дублем отметился Майкл Олунга, еще по голу на счету Масуда Джумы, Руни Оньянго и Бенсона Омалы.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Сейшельские острова — Кения — 0:5 (0:3) Голы: Олунга, 3 — 0:1; Олунга, 6 — 0:2; Джума, 45+3 — 0:3; Оньянго, 62 — 0:4; Омала, 74 — 0:5

В группе Н Экваториальная Гвинея в гостях оказалась сильнее Либерии со счетом 1:0. Судьбу матча решил точный удар Эмилио Нсуэ.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Либерия — Экваториальная Гвинея — 0:1 (0:1) Гол: Нсуэ, 9 — 0:1

В группе I Мали и ЦАР сыграли вничью 1:1. На гол Камори Думбия гости ответили точным ударом Жоффрея Кондогбиа.

Квалификация ЧМ-2026. Африка Мали — ЦАР — 1:1 (0:0) Голы: Думбия, 76 — 1:0; Кондогбиа, 79 — 1:1

И, наконец, в этой же группе ЧАД в родных стенах крупно проиграл Мадагаскару со счетом 0:3. Авторами голов стали Нжива Ракотохарималала, который оформил дубль, и Лоик Лапуссин.