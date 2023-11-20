Кот-д'Ивуар одолел Гамбию в квалификации ЧМ-2026, победы Кении и Мадагаскара

В группе А Гвинея-Бисау на выезде благодаря голу Мауро Родригеса переиграла Джибути со счетом 1:0.
В группе F Кот-д'Ивуар на выезде справился с Гамбией со счетом 2:0. Авторами голов стали Кристиан Куаме и Секо Фофана.
Также в этой группе Кения на чужом поле разгромила Сейшельские острова со счетом 5:0. Дублем отметился Майкл Олунга, еще по голу на счету Масуда Джумы, Руни Оньянго и Бенсона Омалы.
В группе Н Экваториальная Гвинея в гостях оказалась сильнее Либерии со счетом 1:0. Судьбу матча решил точный удар Эмилио Нсуэ.
В группе I Мали и ЦАР сыграли вничью 1:1. На гол Камори Думбия гости ответили точным ударом Жоффрея Кондогбиа.
И, наконец, в этой же группе ЧАД в родных стенах крупно проиграл Мадагаскару со счетом 0:3. Авторами голов стали Нжива Ракотохарималала, который оформил дубль, и Лоик Лапуссин.