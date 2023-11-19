«Нефтехимик» и «Сокол» поделили очки, «Ленинградец» победил «Черноморец»

Завершились два матча 19-го тура Первой лиги России.

В одном из них «Нефтехимик» и «Сокол» сыграли вничью. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Сокол 0:0 Нефтехимик: Алексей Бердников, Павел Котов, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Pershin M., Sitdikov M. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Kozlovsky N., Molodtsov A., Morozov V.

В параллельной игре «Ленинградец» на выезде одолел «Черноморец» со счетом 1:0.

Автоголом в данном противостоянии отметился Даниил Фролкин.

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Ленинградец 0:1 Гол: 0:1 Frolkin D. (51') Черноморец: Арсен Адамов, Дмитрий Коробов, Иван Маклаков, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Garaev V., Grechkin A., Kumburovic N., Magomedov Z., Rudenko V. Ленинградец: Владислав Микушин, Алексей Яковлев, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Kaptilov V., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E., Zhironkin V. Предупреждения: Дмитрий Коробов (42'), Ilyin S. (89'), Magomedov Z. (90+1')

«Нефтехимик» (21 очко) — тринадцатый, «Ленинградец» (20) — четырнадцатый, «Сокол» (20) — пятнадцатый, «Черноморец» (18) — семнадцатый.