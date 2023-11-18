Семин назвал Армению и Уэльс примерно равными командами

Экс-главный тренер сборной Россиипрокомментировал ничью между национальными командами Армении и Уэльса (1:1) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024.

«Уэльс — команда очень хорошего уровня. Думаю, по своему уровню игры они примерно равны со сборной Армении. Поэтому равный, ничейный результат. Никто на победу не наиграл. Был очень серьезный, напряженный матч, обе команды хотели 3 очка, чтобы оставить шансы на выход из группы, но не удалось.

Автогол Тикнизяна — случай. Мяч вообще случайно попал, такое бывает, футбол. Наверное, Наир плохо среагировал во время подачи углового», —цитирует Семина «СЭ».

После этого матча Армения занимает 4-е место в своей группе квалификации Евро-2024. Уэльс — на 2-й позиции (11 баллов).