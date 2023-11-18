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    • Польша и Чехия не выявили победителя
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    Польша и Чехия не выявили победителя

    Польша — Чехия: счет матча 1:1 (1:0), обзор голов

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    Завершился матч между сборными Польши и Чехии в группе Е. Он не выявил победителя — 1:1.

    Полузащитник гостей Томаш Соучек
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    Полузащитник гостей Томаш Соучек

    На 38-й минуте поляков вывел вперед Якуб Петровский.

    Но в начале второго тайма хавбек «Вест Хэма» Томаш Соучек смог сравнять счет.

    Больше голов в матче зрители не увидели.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E
    Польша — Чехия 1:1
    Голы: 1:0 Якуб Пётровский (38'), 1:1 Томаш Соучек (49') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Павел Бохневич (Патрик Педа, 58'), Якуб Кивёр, Пшемыслав Франковский, Бартош Слиш, Якуб Пётровский, Дамьян Шиманьский (Камил Гросицки, 73'), Никола Залевский, Роберт Левандовски, Кароль Свидерский (Адам Букса, 46') Чехия: Индржих Станек, Давид Доудера, Владимир Цоуфаль, Томаш Голеш, Якуб Брабец, Давид Зима, Моймир Хитил (Томаш Чванчара, 46'), Лукаш Провод (Ондржей Лингр, 75'), Томаш Соучек, Михал Садилек (Алекс Краль, 90'), Ян Кухта (Адам Гложек, 46') Предупреждения: Павел Бохневич (36'), Якуб Брабец (63')

    После шести матчей у Чехии 12 очков, она идет на втором месте. Польша имеет на одно меньше.

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