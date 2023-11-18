Чалов рассказал, чего ждет от матча со сборной Кубы

Форвард сборной Россиирассказал, чего ждет от товарищеского матча с национальной командой Кубы.

Игра начнется 20 ноября в 19:30 мск.

«Все ребята готовы и морально, и физически. Посмотрели несколько игр, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от своей игры. С Камеруном была приятная атмосфера, хочется, чтобы на эту игру пришло как можно больше людей. Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперёд.

В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся в предстоящем матче играть в красивый футбол», — цитирует Чалова «Чемпионат».