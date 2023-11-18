Аршавин высказался о ничейном результате Армении в матче с Уэльсом

Экс-полузащитникназвал причины неудачной игры полузащитник сборной Армении матче 9-го тура отбора на Евро-2024 с Уэльсом (1:1).

«Непонятно, чем Эдуард Сперцян запомнился в первом тайме. Игра идет без него. Когда Уэльс атакует, не сказать, что Сперцян успевает вступать в отбор. Если бы Сперцян играл за сборную, как за "Краснодар"! А так этого сейчас не хватает армянам. От Иву (Угочукву) нет той агрессии, которую мы видим от него в "Рубине".

Конечно, несчастный случай, что мяч отлетел от головы игрока Наира Тикнизяна совсем в другую сторону. Но футболисты Уэльса понимают, что выигрывают и в росте, и в мощи. И поэтому кидают аут так далеко и как угловой использовали этот эпизод.

Что на Сперцяна так влияет? Ответственность? Вряд ли! Он в "Краснодаре" тоже уже сыграл много важных матчей. Может из‑за того, что все завязано на "десятке" (Лукасе Селараяне), партнеры не так много ему мячей доверяют. И тут он играет чуть "ниже", чем в "Краснодаре". Из глубины ему труднее блеснуть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После ничейного результата в матче с Уэльсом Армения занимает 4-е место в своей группе квалификации Евро-2024 с 8-ю очками в активе.