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    Аршавин высказался о ничейном результате Армении в матче с Уэльсом

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    Экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин назвал причины неудачной игры полузащитник сборной Армении Эдуарда Сперцяна в матче 9-го тура отбора на Евро-2024 с Уэльсом (1:1).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Непонятно, чем Эдуард Сперцян запомнился в первом тайме. Игра идет без него. Когда Уэльс атакует, не сказать, что Сперцян успевает вступать в отбор. Если бы Сперцян играл за сборную, как за "Краснодар"! А так этого сейчас не хватает армянам. От Иву (Угочукву) нет той агрессии, которую мы видим от него в "Рубине".

    Конечно, несчастный случай, что мяч отлетел от головы игрока Наира Тикнизяна совсем в другую сторону. Но футболисты Уэльса понимают, что выигрывают и в росте, и в мощи. И поэтому кидают аут так далеко и как угловой использовали этот эпизод.

    Что на Сперцяна так влияет? Ответственность? Вряд ли! Он в "Краснодаре" тоже уже сыграл много важных матчей. Может из‑за того, что все завязано на "десятке" (Лукасе Селараяне), партнеры не так много ему мячей доверяют. И тут он играет чуть "ниже", чем в "Краснодаре". Из глубины ему труднее блеснуть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    После ничейного результата в матче с Уэльсом Армения занимает 4-е место в своей группе квалификации Евро-2024 с 8-ю очками в активе.

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