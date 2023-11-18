«Енисей» — «Арсенал» Тула: счет матча 0:2, обзор голов

У «канониров» отличились Анатолий Макаров и Джонатан Окоронкво (с пенальти).
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Арсенал Тула 0:2
Голы: 0:1 Makarov A. (68'), 0:2 Джонатан Окоронкво (пенальти) (74') Енисей: Станислав Антипин, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Окладников Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Эрвинг Ботака-Иобома (21'), Владимир Хозин (73')
«Арсенал» идет пятым в таблице Первой лиги. Клуб набрал 32 очка в 19 встречах.
«Енисей» (24) располагается на 9-й позиции. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37).