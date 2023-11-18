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    Тульский «Арсенал» в гостях одолел «Енисей»

    «Енисей» — «Арсенал» Тула: счет матча 0:2, обзор голов

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    Закончился матч 19-го тура Первой лиги. Играли красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал». Гости победили со счетом 2:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    У «канониров» отличились Анатолий Макаров и Джонатан Окоронкво (с пенальти).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Арсенал Тула 0:2
    Голы: 0:1 Makarov A. (68'), 0:2 Джонатан Окоронкво (пенальти) (74') Енисей: Станислав Антипин, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Окладников Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Эрвинг Ботака-Иобома (21'), Владимир Хозин (73')

    «Арсенал» идет пятым в таблице Первой лиги. Клуб набрал 32 очка в 19 встречах.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Енисей» (24) располагается на 9-й позиции. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37).

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