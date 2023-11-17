Казахстан — Сан-Марино: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

Сборнаяв отборе на Евро-2024 победила сборнуюсо счетом 3:1. Главным героем встречи стал полузащитник «Тобола»

На 19-й минуте он вывел свою команду вперед в матче.

Сразу после перерыва Ислам Чесноков оформил дубль с передачи Сергея Малого.

Сан-Марино удалось сократить преимущество в счете на 60-й минуте. Отличился Симоне Франчози.

В уже добавленное к матчу время Абат Аймбетов уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:1.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Казахстан — Сан-Марино 2:1 Голы: 1:0 Ислам Чесноков (19'), 2:0 Ислам Чесноков (51'), 2:1 Симоне Франчози (60'), 3:1 Абат Аимбетов (пенальти) (90 + 2') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Багдат Каиров (Лев Скворцов, 54'), Сергей Малый, Александр Марочкин, Марат Быстров (Темирлан Ерланов, 54'), Абзал Бейсебеков, Тимур Досмагамбетов (Ян Вороговский, 61'), Ислам Чесноков, Александр Зуев (Еркин Олегулы Тапалов, 74'), Рамазан Оразов (Arman Kenessov, 54'), Абат Аимбетов Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Алессандро Този, Данте Росси, Роберто Ди Майо (Симоне Франчози, 46'), Филиппо Фаббри, Мануэль Баттистини, Лоренцо Лаццари (Самуэль Панкотти, 77'), Марчелло Муларони (Лоренцо Лунадей, 90'), Лоренцо Капиккьони (Энрико Голинуччи, 90'), Алессандро Голинуччи, Никола Нанни (Маттео Витайоли, 27') Предупреждения: Марчелло Муларони (50'), Arman Kenessov (63'), Темирлан Ерланов (88'), Филиппо Фаббри (88'), Самуэль Панкотти (90 + 1')

После девяти матчей у Казахстана стало 19 очков и третье место в таблице группы Н. Он пока еще не потерял шансы на выход в финал Евро-2024.