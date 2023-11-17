ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
  • 18:40
    • Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP
  • 18:21
    • Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 15:42
    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
    Все новости спорта

    Казахстан уверенно победил Сан-Марино

    Казахстан — Сан-Марино: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Казахстана Сборная Сан-Марино
    Сборная Казахстана в отборе на Евро-2024 победила сборную Сан-Марино со счетом 3:1. Главным героем встречи стал полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков.

    В атаке автор дубля Ислам Чесноков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В атаке автор дубля Ислам Чесноков

    На 19-й минуте он вывел свою команду вперед в матче.

    Сразу после перерыва Ислам Чесноков оформил дубль с передачи Сергея Малого.

    Сан-Марино удалось сократить преимущество в счете на 60-й минуте. Отличился Симоне Франчози.

    В уже добавленное к матчу время Абат Аймбетов уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:1.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Казахстан — Сан-Марино 2:1
    Голы: 1:0 Ислам Чесноков (19'), 2:0 Ислам Чесноков (51'), 2:1 Симоне Франчози (60'), 3:1 Абат Аимбетов (пенальти) (90 + 2') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Багдат Каиров (Лев Скворцов, 54'), Сергей Малый, Александр Марочкин, Марат Быстров (Темирлан Ерланов, 54'), Абзал Бейсебеков, Тимур Досмагамбетов (Ян Вороговский, 61'), Ислам Чесноков, Александр Зуев (Еркин Олегулы Тапалов, 74'), Рамазан Оразов (Arman Kenessov, 54'), Абат Аимбетов Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Алессандро Този, Данте Росси, Роберто Ди Майо (Симоне Франчози, 46'), Филиппо Фаббри, Мануэль Баттистини, Лоренцо Лаццари (Самуэль Панкотти, 77'), Марчелло Муларони (Лоренцо Лунадей, 90'), Лоренцо Капиккьони (Энрико Голинуччи, 90'), Алессандро Голинуччи, Никола Нанни (Маттео Витайоли, 27') Предупреждения: Марчелло Муларони (50'), Arman Kenessov (63'), Темирлан Ерланов (88'), Филиппо Фаббри (88'), Самуэль Панкотти (90 + 1')

    После девяти матчей у Казахстана стало 19 очков и третье место в таблице группы Н. Он пока еще не потерял шансы на выход в финал Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Зверев спокойно обыграет Рублева?
  • Рублев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры