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    Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024

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    Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на вопрос, кого считает фаворитом Евро-2024.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Мой фаворит — Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции.

    Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру.

    Потом я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия. Я надеюсь, что успеха может добиться и Турция, я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», — приводит слова Гюндогана Sporx.

    Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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