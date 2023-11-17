Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024

Полузащитники сборной Германииответил на вопрос, кого считает фаворитом Евро-2024.

«Мой фаворит — Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции.

Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру.

Потом я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия. Я надеюсь, что успеха может добиться и Турция, я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», — приводит слова Гюндогана Sporx.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.