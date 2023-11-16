Гримальдо: Я счастлив в «Байере»

Защитник «Байера»отреагировал на то, что его хочет заполучить мадридский «Реал».

«Мадридский "Реал" — один из лучших клубов в мире, если не самый лучший. Все игроки мечтали бы перейти туда. Но на данный момент я очень счастлив в Леверкузене. Здесь здорово!

Прекрасно понимаю, почему "Барса" не подписала меня в качестве свободного агента прошлым летом. Их состав добротно укомплектован левыми защитниками», — приводит слова Гримальдо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». Соглашение Гримальдо с немецким клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Гримальдо в 17 встречах забил 8 голов и сделал 6 ассистов.