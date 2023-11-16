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    Гримальдо: Я счастлив в «Байере»

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    Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо отреагировал на то, что его хочет заполучить мадридский «Реал».

    Алехандро Гримальдо
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    Алехандро Гримальдо

    «Мадридский "Реал" — один из лучших клубов в мире, если не самый лучший. Все игроки мечтали бы перейти туда. Но на данный момент я очень счастлив в Леверкузене. Здесь здорово!

    Прекрасно понимаю, почему "Барса" не подписала меня в качестве свободного агента прошлым летом. Их состав добротно укомплектован левыми защитниками», — приводит слова Гримальдо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    Гримальдо является воспитанником «Барселоны». Соглашение Гримальдо с немецким клубом рассчитано до лета 2027 года.

    В текущем сезоне Гримальдо в 17 встречах забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

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