Бекхэм: Приезд Месси — подарок Америке и MLS от «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами»высказался о важности перехода

Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. Аргентинец перешел в клуб МЛС на правах свободного агента.

«До сих пор трудно поверить, когда кто-то поворачивается ко мне и говорит, что в "Интер Майами" играет Лионель Месси. Как владелец команды я испытываю большую гордость из-за присутствия в ней лучшего игрока в мире.

Мы всегда понимали, что приезд Месси сюда будет нашим подарком Америке и MLS. Потому что такие люди меняют игру. Такие игроки вдохновляют новые поколения футболистов. Именно поэтому мы хотели подписать Лео.

Конечно, мы хотим выигрывать турниры. Конечно, мы хотим быть лучшей командой лиги. Но одной из причин, по которой мы привезли его, было вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Чтобы люди хотели играть в футбол. Приезд Месси именно это и делает. И это важная вещь для нас», — приводит слова Бекхэма AFP.