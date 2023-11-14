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    Салтыков не приедет на сбор молодежной сборной России

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    Один из лидеров «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Никита Салтыков пропустит сборы молодежной сборной России из-за травмы колена.

    Никита Салтыков
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    Никита Салтыков

    «Никита Салтыков прибыл с дискомфортом в коленном суставе, которое появилось во время матча РПЛ с "Уралом". Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерским и медицинским штабами сборной было принято решение отпустить его в расположение клуба для полноценного восстановления и предотвращения потенциальной возможности травматизма», — сообщает сайт РФС.

    В последней игре 15-го тура РПЛ против «Урала» Салтыков вышел в старте и покинул поле на 83-й минуте, отдав голевой пас. Вместо полузащитника «Крыльев» на сбор вызван игрок «Чертаново» Иван Иванов.

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