Салтыков не приедет на сбор молодежной сборной России

Один из лидеров «Крыльев Советов» в нынешнем сезонепропустит сборыиз-за травмы колена.

«Никита Салтыков прибыл с дискомфортом в коленном суставе, которое появилось во время матча РПЛ с "Уралом". Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерским и медицинским штабами сборной было принято решение отпустить его в расположение клуба для полноценного восстановления и предотвращения потенциальной возможности травматизма», — сообщает сайт РФС.

В последней игре 15-го тура РПЛ против «Урала» Салтыков вышел в старте и покинул поле на 83-й минуте, отдав голевой пас. Вместо полузащитника «Крыльев» на сбор вызван игрок «Чертаново» Иван Иванов.