Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией»

Защитник «Баварии»не планирует продлевать контракт с клубом.

Действующее соглашение канадского футболиста с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.

По данным испанского издания Marca, Альфонсо хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Ранее появилась информация о том, что «Бавария» потребует за Дэвиса 50 миллионов евро, если не сможет договориться с игроком о новом контракте.

Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 11 матчей и сделал три результативные передачи.