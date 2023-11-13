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    «Арсенал» разгромил в гостях «Сокол»

    «Сокол» — «Арсенал»: счет матча 0:3 (0:2), обзор голов

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    В заключительном матче 18-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» уверенно победил саратовский «Сокол» — 3:0.

    Лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво
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    Лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво

    Уже на второй минуте крайний полузащитник гостей Ишхак Гелоян открыл счет в матче.

    В конце первого тайма защитник Артем Суханов увеличил преимущество «Арсенала» до двух голов. Для 22-летнего футболиста это первый гол за взрослую команду.

    На 54-й минуте разгромным счет сделал Джонатан Окоронкво. Для молодого нигерийского форварда это уже 11-й мяч в чемпионате.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Арсенал Тула 0:3
    Голы: 0:1 Geloyan I. (2'), 0:2 Артём Суханов (45+1'), 0:3 Джонатан Окоронкво (54') Сокол: Арсен Адамов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Fedorov A., Ezhkov D., Kazantsev D., Molodtsov A., Tursunov I. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Артём Суханов, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждение: Дмитрий Барков (90+3')

    «Арсенал» после 18-ти туров идет на шестом месте с 29 очками и уже вплотную приблизился к зоне стыков. Команда Дениса Бояринцева рядом с зоной вылета, у нее 19 очков.

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