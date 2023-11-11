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    В матче аутсайдеров Первой лиги сильнее был «Ленинградец»

    «Волгарь» — «Ленинградец»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

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    Завершился матч Первой лиги за «шесть очков». «Ленинградец» в гостях обыграл астраханский «Волгарь» со счетом 2:1.

    Тренер гостей Сергей Кирьяков
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    Тренер гостей Сергей Кирьяков

    Первый тайм не принес забитых мячей, хотя гости были близки к тому, чтобы открыть счет.

    Лишь на 60-й минуте подопечным Сергея Кирьякова удалось повести. Гол на счету защитника Алексея Яковлева.

    Почти сразу «Ленинградец» смог забить второй мяч. Его автором стал форвард Виталий Жиронкин.

    «Волгарь» смог ответить лишь одним голом на 79-й минуте. Он на счету центрального защитника Ильи Зуева.

    После этой победы «Ленинградец» покинул последнее место в таблице. В свою очередь «Волгарь» опустился на 18-ю позицию.

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