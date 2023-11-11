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    Лидер Примеры одержал шестую победу подряд

    «Райо Вальекано» — «Жирона»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

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    В матче 13-го тура испанской Примеры встречались «Райо Вальекано» и «Жирона». Победу со счетом 2:1 одержал лидер. Для «Жироны» эта победа стала шестой кряду.

    Нападающий гостей Артем Довбик
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    Нападающий гостей Артем Довбик

    Уже на шестой минуте футболисты «Райо» забили гол. Он на счету хавбека Альваро Гарсии, а голевую передачу ему отдал Иси Палазон.

    На 42-й минуте сыграла украинская связка «Жироны». Виктор Цыганков подал в штрафную, а Артем Довбик направил мяч в сетку ворот Столе Дмитриевски.

    В середине второго тайма лидер каталонского клуба бразилец Савио забил второй гол, который стал в итоге победным.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Жирона 1:2
    Голы: 1:0 Альваро Гарсия (5'), 1:1 Артем Довбик (42'), 1:2 Савио (65') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Андрей Рациу (Jorge De Frutos Sebastian, 78'), Оскар Валентин, Унаи Лопес (Кике Перес, 67'), Альваро Гарсия (Бебе, 78'), Иси Паласон, Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 67'), Оскар Трехо (Ранди Нтекья, 59') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Эрик Гарсия, Арнау Мартинес, Виктор Цыганков (Ян Коуту, 78'), Янхель Эррера, Алейш Гарсия, Иван Мартин (Валери Фернандес, 85'), Савио (Порту Кристиан, 84'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 78') Предупреждения: Мигель Гутьеррес (14'), Альваро Гарсия (44'), Иван Мартин (73')

    «Жирона» сохранила лидерство в таблице с 34 очками. У «Райо» осталось 18 баллов, он идет пока на девятом месте.

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